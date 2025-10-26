Mastercard xStock (MAX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 572.28 $ 572.28 $ 572.28 24H Tief $ 575.96 $ 575.96 $ 575.96 24H Hoch 24H Tief $ 572.28$ 572.28 $ 572.28 24H Hoch $ 575.96$ 575.96 $ 575.96 Allzeithoch $ 616.08$ 616.08 $ 616.08 Niedrigster Preis $ 543.11$ 543.11 $ 543.11 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -0.62% Preisänderung (7T) +2.14% Preisänderung (7T) +2.14%

Der Echtzeitpreis von Mastercard xStock (MAX) beträgt $572.3. In den letzten 24 Stunden wurde MAX zwischen einem Tiefstpreis von $ 572.28 und einem Höchstpreis von $ 575.96 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MAX liegt bei $ 616.08, der bisherige Tiefstpreis bei $ 543.11.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MAX im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -0.62% und in den vergangenen 7 Tagen um +2.14% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Mastercard xStock (MAX) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 168.62K$ 168.62K $ 168.62K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 12.05M$ 12.05M $ 12.05M Umlaufangebot 294.64 294.64 294.64 Gesamtangebot 21,049.98943252 21,049.98943252 21,049.98943252

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Mastercard xStock beträgt $ 168.62K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MAX liegt bei 294.64, das Gesamtangebot bei 21049.98943252. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 12.05M.