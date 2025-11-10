Massive Meme Outbreak (RPG) Tokenomics
Massive Meme Outbreak (RPG)-Informationen
MMORPG is a decentralized gaming ecosystem built on blockchain technology, designed to bring an innovative gaming experience to the blockchain world. The project integrates GameFi and NFTs to offer users a seamless play-to-earn environment. MMORPG focuses on creating a fair and transparent gaming landscape, where players can own, trade, and earn from their in-game assets.
Key features include:
Decentralized Economy: The platform incorporates a native token, $RPG, which powers the in-game economy. Players can use $RPG for transactions, staking, and participating in governance. NFT Integration: Unique in-game assets are represented as NFTs, allowing players to truly own their items and trade them on secondary marketplaces. Community-Centric Governance: MMORPG uses a DAO model, enabling the community to make decisions about game updates, features, and future developments. Cross-Chain Compatibility: The project aims to bridge blockchain gaming with various ecosystems, offering a more inclusive gaming environment.
Massive Meme Outbreak (RPG) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle
Das Verständnis der Tokenomics von Massive Meme Outbreak (RPG) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.
Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:
Gesamtangebot:
Die maximale Anzahl von RPG-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.
Umlaufangebot:
Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.
Maximales Angebot:
Die Obergrenze dafür, wie viele RPG-Token insgesamt existieren können.
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.
Inflationsrate:
Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.
Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?
Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.
Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.
Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.
Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.
