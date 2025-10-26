Massa Bridged BTC (WBTC.E) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 108,384 24H Hoch $ 111,349 Allzeithoch $ 212,430 Niedrigster Preis $ 95,551 Preisänderung (1H) +0.47% Preisänderung (1T) +0.63% Preisänderung (7T) +2.42%

Der Echtzeitpreis von Massa Bridged BTC (WBTC.E) beträgt $110,817. In den letzten 24 Stunden wurde WBTC.E zwischen einem Tiefstpreis von $ 108,384 und einem Höchstpreis von $ 111,349 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WBTC.E liegt bei $ 212,430, der bisherige Tiefstpreis bei $ 95,551.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WBTC.E im letzten Stunde um +0.47%, in den letzten 24 Stunden um +0.63% und in den vergangenen 7 Tagen um +2.42% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Massa Bridged BTC (WBTC.E) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 22.16K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 22.16K Umlaufangebot 0.20 Gesamtangebot 0.2

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Massa Bridged BTC beträgt $ 22.16K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von WBTC.E liegt bei 0.20, das Gesamtangebot bei 0.2. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 22.16K.