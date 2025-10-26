mascot of the trenches (RUG) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -0.34% Preisänderung (1T) -1.35% Preisänderung (7T) +3.56% Preisänderung (7T) +3.56%

Der Echtzeitpreis von mascot of the trenches (RUG) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde RUG zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von RUG liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich RUG im letzten Stunde um -0.34%, in den letzten 24 Stunden um -1.35% und in den vergangenen 7 Tagen um +3.56% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

mascot of the trenches (RUG) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 168.61K$ 168.61K $ 168.61K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 168.61K$ 168.61K $ 168.61K Umlaufangebot 999.11M 999.11M 999.11M Gesamtangebot 999,111,769.302115 999,111,769.302115 999,111,769.302115

Die aktuelle Marktkapitalisierung von mascot of the trenches beträgt $ 168.61K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von RUG liegt bei 999.11M, das Gesamtangebot bei 999111769.302115. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 168.61K.