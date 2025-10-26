Marvin The Robot (MARVIN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00506381 24H Hoch $ 0.00520117 Allzeithoch $ 0.00637845 Niedrigster Preis $ 0.00493127 Preisänderung (1H) +0.70% Preisänderung (1T) +3.00% Preisänderung (7T) +1.71%

Der Echtzeitpreis von Marvin The Robot (MARVIN) beträgt $0.00521583. In den letzten 24 Stunden wurde MARVIN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00506381 und einem Höchstpreis von $ 0.00520117 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MARVIN liegt bei $ 0.00637845, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00493127.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MARVIN im letzten Stunde um +0.70%, in den letzten 24 Stunden um +3.00% und in den vergangenen 7 Tagen um +1.71% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Marvin The Robot (MARVIN) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 41.46K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 49.42K Umlaufangebot 7.95M Gesamtangebot 9,472,220.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Marvin The Robot beträgt $ 41.46K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MARVIN liegt bei 7.95M, das Gesamtangebot bei 9472220.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 49.42K.