Martin (MARTIN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 24H Tief $ 0 24H Hoch Allzeithoch $ 0 Niedrigster Preis $ 0 Preisänderung (1H) +0.65% Preisänderung (1T) +16.22% Preisänderung (7T) +65.34%

Der Echtzeitpreis von Martin (MARTIN) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde MARTIN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MARTIN liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MARTIN im letzten Stunde um +0.65%, in den letzten 24 Stunden um +16.22% und in den vergangenen 7 Tagen um +65.34% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Martin (MARTIN) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 28.90K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 28.90K Umlaufangebot 1,000.00T Gesamtangebot 1.0e+15

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Martin beträgt $ 28.90K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MARTIN liegt bei 1,000.00T, das Gesamtangebot bei 1.0e+15. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 28.90K.