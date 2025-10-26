Marscoin (MARS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00668789$ 0.00668789 $ 0.00668789 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.86% Preisänderung (1T) +0.29% Preisänderung (7T) -8.98% Preisänderung (7T) -8.98%

Der Echtzeitpreis von Marscoin (MARS) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde MARS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MARS liegt bei $ 0.00668789, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MARS im letzten Stunde um +0.86%, in den letzten 24 Stunden um +0.29% und in den vergangenen 7 Tagen um -8.98% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Marscoin (MARS) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 185.67K$ 185.67K $ 185.67K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 185.67K$ 185.67K $ 185.67K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Marscoin beträgt $ 185.67K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MARS liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 185.67K.