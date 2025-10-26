Mars Battle (SHOOT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.02317302$ 0.02317302 $ 0.02317302 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) +0.38% Preisänderung (7T) -3.69% Preisänderung (7T) -3.69%

Der Echtzeitpreis von Mars Battle (SHOOT) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde SHOOT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SHOOT liegt bei $ 0.02317302, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SHOOT im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um +0.38% und in den vergangenen 7 Tagen um -3.69% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Mars Battle (SHOOT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 5.26K$ 5.26K $ 5.26K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 43.42K$ 43.42K $ 43.42K Umlaufangebot 121.10M 121.10M 121.10M Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Mars Battle beträgt $ 5.26K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SHOOT liegt bei 121.10M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 43.42K.