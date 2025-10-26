Market Stalker (STLKR) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.0018441 $ 0.0018441 $ 0.0018441 24H Tief $ 0.00236008 $ 0.00236008 $ 0.00236008 24H Hoch 24H Tief $ 0.0018441$ 0.0018441 $ 0.0018441 24H Hoch $ 0.00236008$ 0.00236008 $ 0.00236008 Allzeithoch $ 0.00491883$ 0.00491883 $ 0.00491883 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -2.26% Preisänderung (1T) +24.57% Preisänderung (7T) -6.08% Preisänderung (7T) -6.08%

Der Echtzeitpreis von Market Stalker (STLKR) beträgt $0.00230019. In den letzten 24 Stunden wurde STLKR zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.0018441 und einem Höchstpreis von $ 0.00236008 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von STLKR liegt bei $ 0.00491883, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich STLKR im letzten Stunde um -2.26%, in den letzten 24 Stunden um +24.57% und in den vergangenen 7 Tagen um -6.08% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Market Stalker (STLKR) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 230.02K$ 230.02K $ 230.02K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 230.02K$ 230.02K $ 230.02K Umlaufangebot 100.00M 100.00M 100.00M Gesamtangebot 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Market Stalker beträgt $ 230.02K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von STLKR liegt bei 100.00M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 230.02K.