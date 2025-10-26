Market Maverick (LUIGI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00145753 24H Hoch $ 0.00149709 Allzeithoch $ 0.163593 Niedrigster Preis $ 0.00108121 Preisänderung (1H) +0.57% Preisänderung (1T) +2.03% Preisänderung (7T) +2.51%

Der Echtzeitpreis von Market Maverick (LUIGI) beträgt $0.00149705. In den letzten 24 Stunden wurde LUIGI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00145753 und einem Höchstpreis von $ 0.00149709 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von LUIGI liegt bei $ 0.163593, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00108121.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich LUIGI im letzten Stunde um +0.57%, in den letzten 24 Stunden um +2.03% und in den vergangenen 7 Tagen um +2.51% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Market Maverick (LUIGI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 31.44K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 31.44K Umlaufangebot 21.00M Gesamtangebot 21,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Market Maverick beträgt $ 31.44K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von LUIGI liegt bei 21.00M, das Gesamtangebot bei 21000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 31.44K.