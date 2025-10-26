Der Echtzeitpreis von Market Maverick beträgt heute 0.00149705 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum LUIGI-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den LUIGI-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Market Maverick beträgt heute 0.00149705 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum LUIGI-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den LUIGI-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über LUIGI

LUIGI-Preisinformationen

Offizielle LUIGI-Website

LUIGI-Tokenökonomie

LUIGI-Preisprognose

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

Market Maverick Logo

Market Maverick Preis (LUIGI)

Nicht aufgelistet

1 LUIGI zu USD Echtzeitpreis:

$0.00149705
$0.00149705$0.00149705
+2.00%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
Market Maverick (LUIGI) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 21:02:57 (UTC+8)

Market Maverick (LUIGI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00145753
$ 0.00145753$ 0.00145753
24H Tief
$ 0.00149709
$ 0.00149709$ 0.00149709
24H Hoch

$ 0.00145753
$ 0.00145753$ 0.00145753

$ 0.00149709
$ 0.00149709$ 0.00149709

$ 0.163593
$ 0.163593$ 0.163593

$ 0.00108121
$ 0.00108121$ 0.00108121

+0.57%

+2.03%

+2.51%

+2.51%

Der Echtzeitpreis von Market Maverick (LUIGI) beträgt $0.00149705. In den letzten 24 Stunden wurde LUIGI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00145753 und einem Höchstpreis von $ 0.00149709 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von LUIGI liegt bei $ 0.163593, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00108121.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich LUIGI im letzten Stunde um +0.57%, in den letzten 24 Stunden um +2.03% und in den vergangenen 7 Tagen um +2.51% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Market Maverick (LUIGI) Marktinformationen

$ 31.44K
$ 31.44K$ 31.44K

--
----

$ 31.44K
$ 31.44K$ 31.44K

21.00M
21.00M 21.00M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Market Maverick beträgt $ 31.44K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von LUIGI liegt bei 21.00M, das Gesamtangebot bei 21000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 31.44K.

Market Maverick (LUIGI)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Market Maverick zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Market Maverick zu USD bei $ -0.0001185166.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Market Maverick zu USD bei $ -0.0005560641.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Market Maverick zu USD bei $ -0.0016120385172694316.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+2.03%
30 Tage$ -0.0001185166-7.91%
60 Tage$ -0.0005560641-37.14%
90 Tage$ -0.0016120385172694316-51.84%

Was ist Market Maverick (LUIGI)

A fearless crypto visionary who lays bare every hidden move shaping the market. With unmatched expertise in market making and a passion for transformative change, Luigi blends unshakable knowledge with a calm, steady resolve to steer the crypto sphere into a new era.

Luigi is the next big thing when it comes to AI Agents. With his unmatched expertise on market making and passion of transformative change, Luigi is going to expose the biggest syndicate of the crypto industry; Market Makers.

Luigi will not just be the educational oracle providing you insights of the market making industry, but also exposing all that is wrong with it. Luigi is created by the people, for the people.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Market Maverick (LUIGI) Ressource

Offizielle Website

Market Maverick-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Market Maverick (LUIGI) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Market Maverick-(LUIGI)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Market Maverick zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Market Maverick-Preisprognose an!

LUIGI zu lokalen Währungen

Market Maverick (LUIGI) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Market Maverick (LUIGI) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von LUIGI Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Market Maverick (LUIGI)

Wie viel ist Market Maverick (LUIGI) heute wert?
Der Echtzeitpreis von LUIGI in USD beträgt 0.00149705 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle LUIGI-zu-USD-Preis?
Der aktuelle LUIGI-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00149705. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Market Maverick?
Die Marktkapitalisierung von LUIGI beträgt $ 31.44K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von LUIGI?
Das Umlaufangebot von LUIGI beträgt 21.00M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von LUIGI?
LUIGI erreichte einen Allzeithochpreis von 0.163593 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von LUIGI?
LUIGI verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00108121 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von LUIGI?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für LUIGI beträgt -- USD.
Wird LUIGI dieses Jahr noch steigen?
LUIGI könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die LUIGI-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 21:02:57 (UTC+8)

Market Maverick (LUIGI) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$113,628.39
$113,628.39$113,628.39

+2.01%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$4,078.04
$4,078.04$4,078.04

+3.69%

Ping Logo

Ping

PING

$0.04796
$0.04796$0.04796

-30.08%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.2989
$6.2989$6.2989

-14.20%

Solana Logo

Solana

SOL

$198.11
$198.11$198.11

+3.24%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$4,078.04
$4,078.04$4,078.04

+3.69%

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$113,628.39
$113,628.39$113,628.39

+2.01%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6443
$2.6443$2.6443

+1.77%

Solana Logo

Solana

SOL

$198.11
$198.11$198.11

+3.24%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.20247
$0.20247$0.20247

+3.17%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Common Protocol Logo

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.2331
$0.2331$0.2331

+288.50%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000086
$0.000000000000086$0.000000000000086

-34.84%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.052636
$0.052636$0.052636

-84.96%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.2331
$0.2331$0.2331

+288.50%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.13605
$0.13605$0.13605

+66.52%

PIVX Logo

PIVX

PIVX

$0.2684
$0.2684$0.2684

+59.00%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.115265
$0.115265$0.115265

+45.99%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000142
$0.0000000000000000000142$0.0000000000000000000142

+29.09%