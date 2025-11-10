Market Maker DAO (MMDAO) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu Market Maker DAO (MMDAO), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-10 00:05:21 (UTC+8)
USD

Market Maker DAO (MMDAO) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für Market Maker DAO (MMDAO), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 458.51K
Gesamtangebot:
$ 100.00M
Umlaufangebot:
$ 100.00M
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 458.51K
Allzeithoch:
$ 0.04386478
Allzeittief:
$ 0.00273379
Aktueller Preis:
$ 0.00457586
Market Maker DAO (MMDAO)-Informationen

Market Maker DAO is a project that uses a treasury to perform automated trades to earn a profit. The treasury is established through a 5% transaction tax. 100% of the profits generated through the automated trades are made available to $MMDAO holders (on a monthly basis) to claim through our staking pool on the dashboard. Market Maker DAO also includes Governance protocols allowing $MMDAO holders to have their say in which trading scripts are included. Holders are able to create proposals to add or remove trading scripts, and through the use of our dashboard, can base these decisions on live and past trade data which is shown on the dashboard.

Offizielle Website:
https://www.mmdao.capital/
Whitepaper:
https://mmdao.gitbook.io/mmdao-docs/

Market Maker DAO (MMDAO) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von Market Maker DAO (MMDAO) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von MMDAO-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele MMDAO-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von MMDAO verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des MMDAO -Tokens!

MMDAO Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich MMDAO entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose MMDAO kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.

Kaufen Sie Krypto mit nur 1 USDT : Ihr einfachster Weg zu Krypto!

