Market Maker DAO (MMDAO) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00273379 $ 0.00273379 $ 0.00273379 24H Tief $ 0.00330165 $ 0.00330165 $ 0.00330165 24H Hoch 24H Tief $ 0.00273379$ 0.00273379 $ 0.00273379 24H Hoch $ 0.00330165$ 0.00330165 $ 0.00330165 Allzeithoch $ 0.04386478$ 0.04386478 $ 0.04386478 Niedrigster Preis $ 0.00273379$ 0.00273379 $ 0.00273379 Preisänderung (1H) +7.54% Preisänderung (1T) +2.82% Preisänderung (7T) +5.00% Preisänderung (7T) +5.00%

Der Echtzeitpreis von Market Maker DAO (MMDAO) beträgt $0.00330137. In den letzten 24 Stunden wurde MMDAO zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00273379 und einem Höchstpreis von $ 0.00330165 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MMDAO liegt bei $ 0.04386478, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00273379.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MMDAO im letzten Stunde um +7.54%, in den letzten 24 Stunden um +2.82% und in den vergangenen 7 Tagen um +5.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Market Maker DAO (MMDAO) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 330.17K$ 330.17K $ 330.17K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 330.17K$ 330.17K $ 330.17K Umlaufangebot 100.00M 100.00M 100.00M Gesamtangebot 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Market Maker DAO beträgt $ 330.17K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MMDAO liegt bei 100.00M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 330.17K.