Der Echtzeitpreis von Market Maker DAO beträgt heute 0.00330137 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum MMDAO-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den MMDAO-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über MMDAO

MMDAO-Preisinformationen

MMDAO-Whitepaper

Offizielle MMDAO-Website

MMDAO-Tokenökonomie

MMDAO-Preisprognose

Market Maker DAO Preis (MMDAO)

Nicht aufgelistet

1 MMDAO zu USD Echtzeitpreis:

$0.00330137
$0.00330137
+2.80%1D
USD
Market Maker DAO (MMDAO) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:03:53 (UTC+8)

Market Maker DAO (MMDAO) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00273379
$ 0.00273379
24H Tief
$ 0.00330165
$ 0.00330165
24H Hoch

$ 0.00273379
$ 0.00273379

$ 0.00330165
$ 0.00330165

$ 0.04386478
$ 0.04386478

$ 0.00273379
$ 0.00273379

+7.54%

+2.82%

+5.00%

+5.00%

Der Echtzeitpreis von Market Maker DAO (MMDAO) beträgt $0.00330137. In den letzten 24 Stunden wurde MMDAO zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00273379 und einem Höchstpreis von $ 0.00330165 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MMDAO liegt bei $ 0.04386478, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00273379.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MMDAO im letzten Stunde um +7.54%, in den letzten 24 Stunden um +2.82% und in den vergangenen 7 Tagen um +5.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Market Maker DAO (MMDAO) Marktinformationen

$ 330.17K
$ 330.17K

--
--

$ 330.17K
$ 330.17K

100.00M
100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Market Maker DAO beträgt $ 330.17K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MMDAO liegt bei 100.00M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 330.17K.

Market Maker DAO (MMDAO)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Market Maker DAO zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Market Maker DAO zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Market Maker DAO zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Market Maker DAO zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+2.82%
30 Tage$ 0--
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist Market Maker DAO (MMDAO)

Market Maker DAO is a project that uses a treasury to perform automated trades to earn a profit. The treasury is established through a 5% transaction tax. 100% of the profits generated through the automated trades are made available to $MMDAO holders (on a monthly basis) to claim through our staking pool on the dashboard. Market Maker DAO also includes Governance protocols allowing $MMDAO holders to have their say in which trading scripts are included. Holders are able to create proposals to add or remove trading scripts, and through the use of our dashboard, can base these decisions on live and past trade data which is shown on the dashboard.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Market Maker DAO (MMDAO) Ressource

Whitepaper
Offizielle Website

Market Maker DAO-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Market Maker DAO (MMDAO) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Market Maker DAO-(MMDAO)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Market Maker DAO zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Market Maker DAO-Preisprognose an!

MMDAO zu lokalen Währungen

Market Maker DAO (MMDAO) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Market Maker DAO (MMDAO) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von MMDAO Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Market Maker DAO (MMDAO)

Wie viel ist Market Maker DAO (MMDAO) heute wert?
Der Echtzeitpreis von MMDAO in USD beträgt 0.00330137 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle MMDAO-zu-USD-Preis?
Der aktuelle MMDAO-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00330137. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Market Maker DAO?
Die Marktkapitalisierung von MMDAO beträgt $ 330.17K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von MMDAO?
Das Umlaufangebot von MMDAO beträgt 100.00M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von MMDAO?
MMDAO erreichte einen Allzeithochpreis von 0.04386478 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von MMDAO?
MMDAO verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00273379 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von MMDAO?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für MMDAO beträgt -- USD.
Wird MMDAO dieses Jahr noch steigen?
MMDAO könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die MMDAO-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Market Maker DAO (MMDAO) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

$112,577.54

$3,985.36

$0.05472

$6.2936

$195.11

$3,985.36

$112,577.54

$2.6320

$195.11

$0.19921

