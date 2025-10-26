Marine Moguls (MOGUL) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 39.1 24H Hoch $ 44.03 Allzeithoch $ 910.54 Niedrigster Preis $ 32.47 Preisänderung (1H) -1.37% Preisänderung (1T) +2.37% Preisänderung (7T) +1.43%

Der Echtzeitpreis von Marine Moguls (MOGUL) beträgt $42.77. In den letzten 24 Stunden wurde MOGUL zwischen einem Tiefstpreis von $ 39.1 und einem Höchstpreis von $ 44.03 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MOGUL liegt bei $ 910.54, der bisherige Tiefstpreis bei $ 32.47.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MOGUL im letzten Stunde um -1.37%, in den letzten 24 Stunden um +2.37% und in den vergangenen 7 Tagen um +1.43% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Marine Moguls (MOGUL) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 115.74K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 426.09K Umlaufangebot 2.71K Gesamtangebot 9,963.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Marine Moguls beträgt $ 115.74K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MOGUL liegt bei 2.71K, das Gesamtangebot bei 9963.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 426.09K.