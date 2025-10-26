Make CRO Great Again (MCGA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00270858$ 0.00270858 $ 0.00270858 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.72% Preisänderung (1T) -5.20% Preisänderung (7T) +28.24% Preisänderung (7T) +28.24%

Der Echtzeitpreis von Make CRO Great Again (MCGA) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde MCGA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MCGA liegt bei $ 0.00270858, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MCGA im letzten Stunde um +0.72%, in den letzten 24 Stunden um -5.20% und in den vergangenen 7 Tagen um +28.24% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Make CRO Great Again (MCGA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 597.89K$ 597.89K $ 597.89K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 597.89K$ 597.89K $ 597.89K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Make CRO Great Again beträgt $ 597.89K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MCGA liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 597.89K.