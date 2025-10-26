Main Street USD (MSUSD) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.994005 $ 0.994005 $ 0.994005 24H Tief $ 0.994112 $ 0.994112 $ 0.994112 24H Hoch 24H Tief $ 0.994005$ 0.994005 $ 0.994005 24H Hoch $ 0.994112$ 0.994112 $ 0.994112 Allzeithoch $ 2.0$ 2.0 $ 2.0 Niedrigster Preis $ 0.979364$ 0.979364 $ 0.979364 Preisänderung (1H) 0.00% Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) +0.55% Preisänderung (7T) +0.55%

Der Echtzeitpreis von Main Street USD (MSUSD) beträgt $0.994009. In den letzten 24 Stunden wurde MSUSD zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.994005 und einem Höchstpreis von $ 0.994112 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MSUSD liegt bei $ 2.0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.979364.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MSUSD im letzten Stunde um 0.00%, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um +0.55% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Main Street USD (MSUSD) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 3.72M$ 3.72M $ 3.72M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 3.72M$ 3.72M $ 3.72M Umlaufangebot 3.75M 3.75M 3.75M Gesamtangebot 3,746,388.554981117 3,746,388.554981117 3,746,388.554981117

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Main Street USD beträgt $ 3.72M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MSUSD liegt bei 3.75M, das Gesamtangebot bei 3746388.554981117. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 3.72M.