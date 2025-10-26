Der Echtzeitpreis von Main Street USD beträgt heute 0.994009 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum MSUSD-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den MSUSD-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Main Street USD beträgt heute 0.994009 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum MSUSD-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den MSUSD-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Main Street USD Logo

Main Street USD Preis (MSUSD)

Nicht aufgelistet

1 MSUSD zu USD Echtzeitpreis:

$0.994009
$0.994009$0.994009
0.00%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
Main Street USD (MSUSD) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:03:40 (UTC+8)

Main Street USD (MSUSD) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.994005
$ 0.994005$ 0.994005
24H Tief
$ 0.994112
$ 0.994112$ 0.994112
24H Hoch

$ 0.994005
$ 0.994005$ 0.994005

$ 0.994112
$ 0.994112$ 0.994112

$ 2.0
$ 2.0$ 2.0

$ 0.979364
$ 0.979364$ 0.979364

0.00%

--

+0.55%

+0.55%

Der Echtzeitpreis von Main Street USD (MSUSD) beträgt $0.994009. In den letzten 24 Stunden wurde MSUSD zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.994005 und einem Höchstpreis von $ 0.994112 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MSUSD liegt bei $ 2.0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.979364.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MSUSD im letzten Stunde um 0.00%, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um +0.55% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Main Street USD (MSUSD) Marktinformationen

$ 3.72M
$ 3.72M$ 3.72M

--
----

$ 3.72M
$ 3.72M$ 3.72M

3.75M
3.75M 3.75M

3,746,388.554981117
3,746,388.554981117 3,746,388.554981117

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Main Street USD beträgt $ 3.72M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MSUSD liegt bei 3.75M, das Gesamtangebot bei 3746388.554981117. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 3.72M.

Main Street USD (MSUSD)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Main Street USD zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Main Street USD zu USD bei $ -0.0058951691.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Main Street USD zu USD bei $ -0.0079774192.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Main Street USD zu USD bei $ -0.0043348301862054.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0--
30 Tage$ -0.0058951691-0.59%
60 Tage$ -0.0079774192-0.80%
90 Tage$ -0.0043348301862054-0.43%

Was ist Main Street USD (MSUSD)

Main St delivers institutional-grade delta-neutral yield strategies through a dual-token system — msUSD (the yield-generating token) and smsUSD (the staking token) — with high-yield options trading strategies on Sonic.

Main St builds upon this foundation with a different strategy focus. While Ethena specializes in the basis trade (cash and carry), Main St pioneers options arbitrage as our primary yield engine. This approach captures inefficiencies between implied and realized volatility in options markets, providing a complementary alternative in the delta-neutral ecosystem.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Main Street USD (MSUSD) Ressource

Whitepaper
Offizielle Website

Main Street USD-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Main Street USD (MSUSD) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Main Street USD-(MSUSD)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Main Street USD zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Main Street USD-Preisprognose an!

MSUSD zu lokalen Währungen

Main Street USD (MSUSD) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Main Street USD (MSUSD) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von MSUSD Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Main Street USD (MSUSD)

Wie viel ist Main Street USD (MSUSD) heute wert?
Der Echtzeitpreis von MSUSD in USD beträgt 0.994009 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle MSUSD-zu-USD-Preis?
Der aktuelle MSUSD-zu-USD-Preis beträgt $ 0.994009. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Main Street USD?
Die Marktkapitalisierung von MSUSD beträgt $ 3.72M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von MSUSD?
Das Umlaufangebot von MSUSD beträgt 3.75M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von MSUSD?
MSUSD erreichte einen Allzeithochpreis von 2.0 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von MSUSD?
MSUSD verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.979364 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von MSUSD?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für MSUSD beträgt -- USD.
Wird MSUSD dieses Jahr noch steigen?
MSUSD könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die MSUSD-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:03:40 (UTC+8)

Main Street USD (MSUSD) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

