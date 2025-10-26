Mahina Token (MHNA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) +1.70% Preisänderung (7T) +4.71% Preisänderung (7T) +4.71%

Der Echtzeitpreis von Mahina Token (MHNA) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde MHNA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MHNA liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MHNA im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um +1.70% und in den vergangenen 7 Tagen um +4.71% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Mahina Token (MHNA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 6.25M$ 6.25M $ 6.25M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 6.25M$ 6.25M $ 6.25M Umlaufangebot 10.00B 10.00B 10.00B Gesamtangebot 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Mahina Token beträgt $ 6.25M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MHNA liegt bei 10.00B, das Gesamtangebot bei 10000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 6.25M.