Magallaneer (MAGAL) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00114614$ 0.00114614 $ 0.00114614 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.90% Preisänderung (1T) +1.30% Preisänderung (7T) -14.28% Preisänderung (7T) -14.28%

Der Echtzeitpreis von Magallaneer (MAGAL) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde MAGAL zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MAGAL liegt bei $ 0.00114614, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MAGAL im letzten Stunde um +0.90%, in den letzten 24 Stunden um +1.30% und in den vergangenen 7 Tagen um -14.28% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Magallaneer (MAGAL) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 371.91K$ 371.91K $ 371.91K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 371.91K$ 371.91K $ 371.91K Umlaufangebot 999.74M 999.74M 999.74M Gesamtangebot 999,742,139.287121 999,742,139.287121 999,742,139.287121

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Magallaneer beträgt $ 371.91K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MAGAL liegt bei 999.74M, das Gesamtangebot bei 999742139.287121. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 371.91K.