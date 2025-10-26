MAGA Coin BSC (MAGA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.02304683$ 0.02304683 $ 0.02304683 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) +2.04% Preisänderung (7T) +2.04%

Der Echtzeitpreis von MAGA Coin BSC (MAGA) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde MAGA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MAGA liegt bei $ 0.02304683, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MAGA im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um +2.04% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

MAGA Coin BSC (MAGA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 32.48K$ 32.48K $ 32.48K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 32.48K$ 32.48K $ 32.48K Umlaufangebot 202.68M 202.68M 202.68M Gesamtangebot 202,684,020.462133 202,684,020.462133 202,684,020.462133

Die aktuelle Marktkapitalisierung von MAGA Coin BSC beträgt $ 32.48K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MAGA liegt bei 202.68M, das Gesamtangebot bei 202684020.462133. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 32.48K.