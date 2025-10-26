Lux SideQuests Preis (LSQ)
+0.98%
+6.95%
+7.63%
+7.63%
Der Echtzeitpreis von Lux SideQuests (LSQ) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde LSQ zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von LSQ liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.
In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich LSQ im letzten Stunde um +0.98%, in den letzten 24 Stunden um +6.95% und in den vergangenen 7 Tagen um +7.63% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Lux SideQuests beträgt $ 389.03K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von LSQ liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 389.03K.
Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Lux SideQuests zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Lux SideQuests zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Lux SideQuests zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Lux SideQuests zu USD bei $ 0.
|Zeitraum
|Veränderung (USD)
|Veränderung (%)
|Heute
|$ 0
|+6.95%
|30 Tage
|$ 0
|--
|60 Tage
|$ 0
|--
|90 Tage
|$ 0
|--
Lux SideQuests is a Twitch chatbot that enables community-funded challenges for streamers through its SideQuest Sub mechanism. Built on Solana blockchain, Lux operates directly within streamer channels, allowing viewers to collectively create and fund challenges using a standardized contribution model.
The chatbot facilitates a structure where each SideQuest Sub costs $6.99, consisting of a Twitch gifted subscription plus $1.00 additional contribution. This allows communities to pool resources for challenge prize pools while streamers receive compensation through Twitch's subscription system. The chatbot handles all transaction processing, challenge tracking, and reward distribution without requiring streamers or viewers to leave the Twitch platform.
LSQ is the native utility token used for:
Lux accepts both traditional payment methods (credit and debit cards) and cryptocurrency (USDC on Solana), making participation accessible regardless of blockchain experience. When streamers complete challenges tracked by the bot, they receive accumulated gifted subscriptions directly through Twitch, while 5% of additional fees are distributed to active chat participants.
The chatbot monitors channel activity and facilitates the SideQuest Sub mechanism, which standardizes community contributions at $6.99 per unit. This amount includes one Twitch gifted subscription valued at $5.99 plus $1.00 that contributes to the challenge prize pool. Viewers interact with Lux through chat commands to purchase SideQuest Subs, propose challenges, and track progress toward completion.
Communities can purchase multiple SideQuest Subs to increase challenge stakes, with the bot aggregating contributions in real-time. Upon challenge completion, Lux automatically distributes gifted subscriptions to the streamer through Twitch's API integration. The accumulated prize pool from additional dollar contributions is then awarded to a randomly selected viewer participant who engaged during the challenge.
The chatbot leverages Solana blockchain technology for transparent transaction processing and efficient settlement. Users can pay with traditional payment methods or USDC cryptocurrency, with all transactions recorded on-chain for verification. This infrastructure operates behind the scenes while maintaining a seamless chat experience.
Information about the founding team of Lux SideQuests is not publicly disclosed in available documentation. The project focuses on building chatbot infrastructure at the intersection of live streaming, gaming, and blockchain technology.
Lux SideQuests distinguishes itself by operating entirely within the Twitch chat environment rather than requiring external platforms or applications. The chatbot integrates with existing streaming infrastructure, allowing streamers to receive compensation through familiar channels while adding a collaborative funding layer accessible through simple chat commands.
The standardized SideQuest Sub pricing at $6.99 removes complexity from community pooling. Viewers understand exactly what their contribution represents through bot-displayed information, making it simple to coordinate larger challenges without complicated calculations or variable pricing structures.
The chatbot's payment flexibility accommodates both cryptocurrency users and those who prefer traditional payment methods. This approach lowers barriers to entry while maintaining blockchain benefits such as transparency and efficient settlement, all processed through bot interactions.
The chatter reward system, which distributes 5% of additional fees to active community members, creates an incentive structure that encourages sustained engagement. The bot tracks participation and automatically handles reward distribution, fostering more interactive streaming communities without manual intervention.
Specific tokenomics details including total supply, circulation numbers, and distribution mechanisms for LSQ tokens have not been disclosed in available documentation.
Lux SideQuests operates on the Solana blockchain, which uses a Proof-of-Stake consensus mechanism combined with Proof-of-History for transaction ordering. This infrastructure provides the security foundation for all on-chain transactions processed by the chatbot.
The bot's integration with Twitch relies on secure API connections to ensure proper distribution of gifted subscriptions. Payment processing for fiat transactions is handled through established payment processors that maintain industry-standard security protocols. The chatbot architecture is designed to handle multiple concurrent channel operations while maintaining transaction integrity.
Trading availability and exchange listings for LSQ tokens have not been specified in available documentation. Users interested in acquiring LSQ should check the project's official channels for updated information on token availability and supported trading platforms.
MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!
Wie viel wird Lux SideQuests (LSQ) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Lux SideQuests-(LSQ)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Lux SideQuests zu erkunden.
Sehen Sie sich jetzt die Lux SideQuests-Preisprognose an!
Das Verständnis der Tokenomics von Lux SideQuests (LSQ) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von LSQ Token!
|Zeit (UTC+8)
|Art
|Information
|10-25 15:47:08
|Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
|10-25 13:34:16
|Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
|10-25 06:10:28
|Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
|10-24 21:49:00
|Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
|10-23 22:32:48
|Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
|10-23 15:34:02
|Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind
Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.
Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen
Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen
Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind
Die größten Krypto‑Anstiege des Tages
DramaBits
DRAMA
+983.16%
QBOT AI TRADING
QBOT
+112.72%
SEDA
SEDA
+83.53%
Fortune Room
NEWFRT
+67.27%
Saros
SAROS
+45.86%