Luntra Infrastructure ($LUNTRA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00372154$ 0.00372154 $ 0.00372154 Niedrigster Preis $ 0.00001696$ 0.00001696 $ 0.00001696 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) -0.87% Preisänderung (7T) -0.87%

Der Echtzeitpreis von Luntra Infrastructure ($LUNTRA) beträgt $0.0000171. In den letzten 24 Stunden wurde $LUNTRA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von $LUNTRA liegt bei $ 0.00372154, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00001696.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich $LUNTRA im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um -0.87% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Luntra Infrastructure ($LUNTRA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 14.02K$ 14.02K $ 14.02K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 17.10K$ 17.10K $ 17.10K Umlaufangebot 820.00M 820.00M 820.00M Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Luntra Infrastructure beträgt $ 14.02K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von $LUNTRA liegt bei 820.00M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 17.10K.