Lunos (UNO) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00171662 $ 0.00171662 $ 0.00171662 24H Tief $ 0.00181667 $ 0.00181667 $ 0.00181667 24H Hoch 24H Tief $ 0.00171662$ 0.00171662 $ 0.00171662 24H Hoch $ 0.00181667$ 0.00181667 $ 0.00181667 Allzeithoch $ 1.24$ 1.24 $ 1.24 Niedrigster Preis $ 0.00150623$ 0.00150623 $ 0.00150623 Preisänderung (1H) +1.42% Preisänderung (1T) -2.70% Preisänderung (7T) +8.50% Preisänderung (7T) +8.50%

Der Echtzeitpreis von Lunos (UNO) beträgt $0.00174157. In den letzten 24 Stunden wurde UNO zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00171662 und einem Höchstpreis von $ 0.00181667 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von UNO liegt bei $ 1.24, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00150623.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich UNO im letzten Stunde um +1.42%, in den letzten 24 Stunden um -2.70% und in den vergangenen 7 Tagen um +8.50% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Lunos (UNO) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 402.11K$ 402.11K $ 402.11K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 552.90K$ 552.90K $ 552.90K Umlaufangebot 230.89M 230.89M 230.89M Gesamtangebot 317,470,452.8070446 317,470,452.8070446 317,470,452.8070446

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Lunos beträgt $ 402.11K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von UNO liegt bei 230.89M, das Gesamtangebot bei 317470452.8070446. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 552.90K.