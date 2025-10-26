Lumoz (MOZ) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.03642493$ 0.03642493 $ 0.03642493 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -0.81% Preisänderung (1T) +8.22% Preisänderung (7T) -38.20% Preisänderung (7T) -38.20%

Der Echtzeitpreis von Lumoz (MOZ) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde MOZ zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MOZ liegt bei $ 0.03642493, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MOZ im letzten Stunde um -0.81%, in den letzten 24 Stunden um +8.22% und in den vergangenen 7 Tagen um -38.20% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Lumoz (MOZ) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 601.14K$ 601.14K $ 601.14K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 4.15M$ 4.15M $ 4.15M Umlaufangebot 1.45B 1.45B 1.45B Gesamtangebot 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Lumoz beträgt $ 601.14K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MOZ liegt bei 1.45B, das Gesamtangebot bei 10000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 4.15M.