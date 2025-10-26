Lucky Moon (LUCKYMOON) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00265184$ 0.00265184 $ 0.00265184 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +1.21% Preisänderung (1T) -2.63% Preisänderung (7T) -78.02% Preisänderung (7T) -78.02%

Der Echtzeitpreis von Lucky Moon (LUCKYMOON) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde LUCKYMOON zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von LUCKYMOON liegt bei $ 0.00265184, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich LUCKYMOON im letzten Stunde um +1.21%, in den letzten 24 Stunden um -2.63% und in den vergangenen 7 Tagen um -78.02% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Lucky Moon (LUCKYMOON) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 138.69K$ 138.69K $ 138.69K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 138.69K$ 138.69K $ 138.69K Umlaufangebot 21.00B 21.00B 21.00B Gesamtangebot 21,000,000,000.0 21,000,000,000.0 21,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Lucky Moon beträgt $ 138.69K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von LUCKYMOON liegt bei 21.00B, das Gesamtangebot bei 21000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 138.69K.