Louie Lambo (LAMBO) Tokenomics
Louie Lambo (LAMBO) Tokenomics & Preisanalyse
Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für Louie Lambo (LAMBO), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.
Louie Lambo (LAMBO)-Informationen
Launched on January 20, 2025, Louie $Lambo is a memecoin built on the XRP Ledger (XRPL). Designed for the rapidly growing XRPL community, $LAMBO operates as a community-driven digital asset with a strong focus on engagement, rewards, and strategic expansion within the crypto ecosystem.
Key Initiatives & Roadmap: XRP Rewards Mechanism – Holders of $LAMBO will gain access to an exclusive rewards platform that offers XRP incentives for participation and engagement. Marketing & Partnerships – $Lambo has secured partnerships with key opinion leaders (KOLs) and influencers in the crypto space to expand its reach. The development team continues to drive community-driven marketing efforts to establish $LAMBO as a widely recognized memecoin. Centralized Exchange (CEX) Listings – Efforts are underway to secure tier-1 exchange listings, increasing accessibility, liquidity, and exposure to a global audience. NFT Integration – Future exclusive NFT drops are planned, allowing holders to engage with the $LAMBO ecosystem through unique digital collectibles. Proceeds from these NFT sales will go directly into supporting liquidity and ecosystem growth.
Vision for the Future With its strong community backing and aggressive expansion plans, Louie Lambo aims to become a dominant force on the XRPL. By combining XRP-based rewards, strategic marketing, and exchange expansion, $LAMBO seeks to establish itself as one of the most recognizable and widely adopted memecoins in the space.
Louie Lambo (LAMBO) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle
Das Verständnis der Tokenomics von Louie Lambo (LAMBO) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.
Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:
Gesamtangebot:
Die maximale Anzahl von LAMBO-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.
Umlaufangebot:
Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.
Maximales Angebot:
Die Obergrenze dafür, wie viele LAMBO-Token insgesamt existieren können.
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.
Inflationsrate:
Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.
Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?
Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.
Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.
Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.
Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.
Nachdem Sie nun die Tokenomics von LAMBO verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des LAMBO -Tokens!
LAMBO Preisprognose
Möchten Sie wissen, wohin sich LAMBO entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose LAMBO kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.
Warum sollten Sie sich für MEXC entscheiden?
MEXC ist eine der weltweit führenden Kryptobörsen und genießt das Vertrauen von Millionen von Nutzern weltweit. Egal, ob Sie Anfänger oder Profi sind, MEXC ist Ihr einfacher Einstieg in den Kryptobereich.
Haftungsausschluss
Die Tokenomics-Daten auf dieser Seite stammen aus Quellen Dritter. MEXC übernimmt keine Gewähr für deren Richtigkeit. Bitte recherchieren Sie gründlich, bevor Sie investieren.
Bitte lesen und verstehen Sie die Nutzungsvereinbarung und die Datenschutzerklärung
HOT
Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen
TOP-Volumen
Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen
Neulich hinzugefügt
Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind
Top Gainers
24-Stunden-Krypto-Top-Gewinner, auf die jeder Händler achten sollte