Louie (LOUIE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00199437 $ 0.00199437 $ 0.00199437 24H Tief $ 0.00208367 $ 0.00208367 $ 0.00208367 24H Hoch 24H Tief $ 0.00199437$ 0.00199437 $ 0.00199437 24H Hoch $ 0.00208367$ 0.00208367 $ 0.00208367 Allzeithoch $ 0.01063902$ 0.01063902 $ 0.01063902 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.66% Preisänderung (1T) -0.10% Preisänderung (7T) -5.99% Preisänderung (7T) -5.99%

Der Echtzeitpreis von Louie (LOUIE) beträgt $0.00203762. In den letzten 24 Stunden wurde LOUIE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00199437 und einem Höchstpreis von $ 0.00208367 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von LOUIE liegt bei $ 0.01063902, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich LOUIE im letzten Stunde um +0.66%, in den letzten 24 Stunden um -0.10% und in den vergangenen 7 Tagen um -5.99% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Louie (LOUIE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 2.04M$ 2.04M $ 2.04M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 2.04M$ 2.04M $ 2.04M Umlaufangebot 999.41M 999.41M 999.41M Gesamtangebot 999,411,127.274 999,411,127.274 999,411,127.274

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Louie beträgt $ 2.04M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von LOUIE liegt bei 999.41M, das Gesamtangebot bei 999411127.274. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 2.04M.