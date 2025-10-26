Der Echtzeitpreis von Lorenzo Wrapped Bitcoin beträgt heute 111,142 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ENZOBTC-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ENZOBTC-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Lorenzo Wrapped Bitcoin beträgt heute 111,142 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ENZOBTC-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ENZOBTC-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Lorenzo Wrapped Bitcoin Preis (ENZOBTC)

1 ENZOBTC zu USD Echtzeitpreis:

$111,142
$111,142$111,142
0.00%1D
USD
Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:36:25 (UTC+8)

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
$ 0$ 0
24H Tief
$ 0
$ 0$ 0
24H Hoch

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 115,819
$ 115,819$ 115,819

$ 108,449
$ 108,449$ 108,449

--

--

-1.33%

-1.33%

Der Echtzeitpreis von Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) beträgt $111,142. In den letzten 24 Stunden wurde ENZOBTC zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ENZOBTC liegt bei $ 115,819, der bisherige Tiefstpreis bei $ 108,449.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ENZOBTC im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um -1.33% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) Marktinformationen

$ 66.81M
$ 66.81M$ 66.81M

--
----

$ 66.81M
$ 66.81M$ 66.81M

601.09
601.09 601.09

601.08726415
601.08726415 601.08726415

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Lorenzo Wrapped Bitcoin beträgt $ 66.81M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ENZOBTC liegt bei 601.09, das Gesamtangebot bei 601.08726415. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 66.81M.

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Lorenzo Wrapped Bitcoin zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Lorenzo Wrapped Bitcoin zu USD bei $ -82.0783670000.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Lorenzo Wrapped Bitcoin zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Lorenzo Wrapped Bitcoin zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0--
30 Tage$ -82.0783670000-0.07%
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC)

Lorenzo Protocol is the premier Bitcoin liquidity aggregator, leveraging its global network to provide Bitcoin financial products and yield-bearing tokens support with creation, issuance, trading, and settlement. Through its novel Bitcoin liquidity finance layer, Lorenzo provides anyone with a token and/or structured Bitcoin financial products direct, immediate access to demand through a liquidity ecosystem comprising market makers, trading venues, and other liquidity providers.

enzoBTC, a wrapped BTC issued by Lorenzo Protocol, is poised to revolutionize the management and liquidity of Bitcoin (BTC) assets. Recognizing the growing demand for secure and streamlined BTC-based applications, enzoBTC aims to create a transparent and trustworthy environment for BTC asset aggregation.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) Ressource

Offizielle Website

Lorenzo Wrapped Bitcoin-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Lorenzo Wrapped Bitcoin-(ENZOBTC)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Lorenzo Wrapped Bitcoin zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Lorenzo Wrapped Bitcoin-Preisprognose an!

ENZOBTC zu lokalen Währungen

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von ENZOBTC Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC)

Wie viel ist Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) heute wert?
Der Echtzeitpreis von ENZOBTC in USD beträgt 111,142 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle ENZOBTC-zu-USD-Preis?
Der aktuelle ENZOBTC-zu-USD-Preis beträgt $ 111,142. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Lorenzo Wrapped Bitcoin?
Die Marktkapitalisierung von ENZOBTC beträgt $ 66.81M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von ENZOBTC?
Das Umlaufangebot von ENZOBTC beträgt 601.09 USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von ENZOBTC?
ENZOBTC erreichte einen Allzeithochpreis von 115,819 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von ENZOBTC?
ENZOBTC verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 108,449 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von ENZOBTC?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für ENZOBTC beträgt -- USD.
Wird ENZOBTC dieses Jahr noch steigen?
ENZOBTC könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die ENZOBTC-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

