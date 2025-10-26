Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0 24H Hoch $ 0 Allzeithoch $ 115,819 Niedrigster Preis $ 108,449 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) -1.33%

Der Echtzeitpreis von Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) beträgt $111,142. In den letzten 24 Stunden wurde ENZOBTC zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ENZOBTC liegt bei $ 115,819, der bisherige Tiefstpreis bei $ 108,449.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ENZOBTC im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um -1.33% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 66.81M$ 66.81M $ 66.81M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 66.81M$ 66.81M $ 66.81M Umlaufangebot 601.09 601.09 601.09 Gesamtangebot 601.08726415 601.08726415 601.08726415

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Lorenzo Wrapped Bitcoin beträgt $ 66.81M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ENZOBTC liegt bei 601.09, das Gesamtangebot bei 601.08726415. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 66.81M.