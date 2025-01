Was ist Lordy (LORDY)

BORD is an original memecoin project aimed at bringing more users to the Base chain with its fun, clever, and nostalgic memes. BORD has a strong community focus that strives to show old and new crypto enthusiasts the power of the based side, with the help of its rich lore and storytelling.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Lordy (LORDY) Ressource Offizielle Website