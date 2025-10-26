Looks Good (SENDIT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00683355$ 0.00683355 $ 0.00683355 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +1.60% Preisänderung (1T) +4.83% Preisänderung (7T) -28.51% Preisänderung (7T) -28.51%

Der Echtzeitpreis von Looks Good (SENDIT) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde SENDIT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SENDIT liegt bei $ 0.00683355, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SENDIT im letzten Stunde um +1.60%, in den letzten 24 Stunden um +4.83% und in den vergangenen 7 Tagen um -28.51% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Looks Good (SENDIT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 174.54K$ 174.54K $ 174.54K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 317.36K$ 317.36K $ 317.36K Umlaufangebot 549.98M 549.98M 549.98M Gesamtangebot 999,975,370.318474 999,975,370.318474 999,975,370.318474

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Looks Good beträgt $ 174.54K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SENDIT liegt bei 549.98M, das Gesamtangebot bei 999975370.318474. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 317.36K.