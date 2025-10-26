Der Echtzeitpreis von LNKD Networks beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum LNKD-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den LNKD-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von LNKD Networks beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum LNKD-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den LNKD-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

LNKD Networks Preis (LNKD)

1 LNKD zu USD Echtzeitpreis:

$0.00017384
+1.20%1D
USD
LNKD Networks (LNKD) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 21:01:54 (UTC+8)

LNKD Networks (LNKD) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
24H Tief
$ 0
24H Hoch

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
+0.60%

+1.57%

-8.43%

-8.43%

Der Echtzeitpreis von LNKD Networks (LNKD) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde LNKD zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von LNKD liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich LNKD im letzten Stunde um +0.60%, in den letzten 24 Stunden um +1.57% und in den vergangenen 7 Tagen um -8.43% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

LNKD Networks (LNKD) Marktinformationen

$ 67.69K
--
$ 173.80K
389.47M
1,000,000,000.0
Die aktuelle Marktkapitalisierung von LNKD Networks beträgt $ 67.69K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von LNKD liegt bei 389.47M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 173.80K.

LNKD Networks (LNKD)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von LNKD Networks zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von LNKD Networks zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von LNKD Networks zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von LNKD Networks zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+1.57%
30 Tage$ 0-8.46%
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist LNKD Networks (LNKD)

$LNKD is the fuel of the InterLink ecosystem on BSC, powering rewards, liquidity, and growth. Holders earn automatic USDT rewards with every transaction, while volume drives constant buy pressure into $INTL — the utility token used for payments, metaverse, and gaming across InterLink. Launched with 10 LP pairs and expanding to 50+, $LNKD strengthens the treasury, fuels The Vault, and sustains a self-feeding loop built for rewards, scalability, and long-term ecosystem dominance.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

LNKD Networks (LNKD) Ressource

Offizielle Website

LNKD Networks-Preisprognose (USD)

Wie viel wird LNKD Networks (LNKD) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre LNKD Networks-(LNKD)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für LNKD Networks zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die LNKD Networks-Preisprognose an!

LNKD zu lokalen Währungen

LNKD Networks (LNKD) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von LNKD Networks (LNKD) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von LNKD Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu LNKD Networks (LNKD)

Wie viel ist LNKD Networks (LNKD) heute wert?
Der Echtzeitpreis von LNKD in USD beträgt 0 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle LNKD-zu-USD-Preis?
Der aktuelle LNKD-zu-USD-Preis beträgt $ 0. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von LNKD Networks?
Die Marktkapitalisierung von LNKD beträgt $ 67.69K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von LNKD?
Das Umlaufangebot von LNKD beträgt 389.47M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von LNKD?
LNKD erreichte einen Allzeithochpreis von 0 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von LNKD?
LNKD verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von LNKD?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für LNKD beträgt -- USD.
Wird LNKD dieses Jahr noch steigen?
LNKD könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die LNKD-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
LNKD Networks (LNKD) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

