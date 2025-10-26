LNKD Networks (LNKD) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.60% Preisänderung (1T) +1.57% Preisänderung (7T) -8.43% Preisänderung (7T) -8.43%

Der Echtzeitpreis von LNKD Networks (LNKD) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde LNKD zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von LNKD liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich LNKD im letzten Stunde um +0.60%, in den letzten 24 Stunden um +1.57% und in den vergangenen 7 Tagen um -8.43% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

LNKD Networks (LNKD) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 67.69K$ 67.69K $ 67.69K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 173.80K$ 173.80K $ 173.80K Umlaufangebot 389.47M 389.47M 389.47M Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von LNKD Networks beträgt $ 67.69K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von LNKD liegt bei 389.47M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 173.80K.