Live Ai (LAU) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.03551873 $ 0.03551873 $ 0.03551873 24H Tief $ 0.03578148 $ 0.03578148 $ 0.03578148 24H Hoch 24H Tief $ 0.03551873$ 0.03551873 $ 0.03551873 24H Hoch $ 0.03578148$ 0.03578148 $ 0.03578148 Allzeithoch $ 1.32$ 1.32 $ 1.32 Niedrigster Preis $ 0.03452654$ 0.03452654 $ 0.03452654 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -0.39% Preisänderung (7T) -25.25% Preisänderung (7T) -25.25%

Der Echtzeitpreis von Live Ai (LAU) beträgt $0.03562798. In den letzten 24 Stunden wurde LAU zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.03551873 und einem Höchstpreis von $ 0.03578148 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von LAU liegt bei $ 1.32, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.03452654.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich LAU im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -0.39% und in den vergangenen 7 Tagen um -25.25% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Live Ai (LAU) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 35.63K$ 35.63K $ 35.63K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 35.63K$ 35.63K $ 35.63K Umlaufangebot 1.00M 1.00M 1.00M Gesamtangebot 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Live Ai beträgt $ 35.63K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von LAU liegt bei 1.00M, das Gesamtangebot bei 1000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 35.63K.