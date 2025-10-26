Little Buck (LITTLEBUCK) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0
24H Tief $ 0
24H Hoch $ 0
Allzeithoch $ 0
Niedrigster Preis $ 0
Preisänderung (1H) +0.71%
Preisänderung (1T) +1.95%
Preisänderung (7T) -4.31%

Der Echtzeitpreis von Little Buck (LITTLEBUCK) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde LITTLEBUCK zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von LITTLEBUCK liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich LITTLEBUCK im letzten Stunde um +0.71%, in den letzten 24 Stunden um +1.95% und in den vergangenen 7 Tagen um -4.31% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Little Buck (LITTLEBUCK) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 16.47K
Volumen (24H) --
Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 16.47K
Umlaufangebot 999.65M
Gesamtangebot 999,653,386.89122

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Little Buck beträgt $ 16.47K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von LITTLEBUCK liegt bei 999.65M, das Gesamtangebot bei 999653386.89122. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 16.47K.