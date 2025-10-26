Der Echtzeitpreis von Lithium Finance beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum LITH-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den LITH-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Lithium Finance beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum LITH-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den LITH-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

--
----
+13.00%1D
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern.
USD
Lithium Finance (LITH) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 21:01:40 (UTC+8)

Lithium Finance (LITH) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
$ 0$ 0
24H Tief
$ 0
$ 0$ 0
24H Hoch

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.070537
$ 0.070537$ 0.070537

$ 0
$ 0$ 0

+0.58%

+13.06%

+5.37%

+5.37%

Der Echtzeitpreis von Lithium Finance (LITH) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde LITH zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von LITH liegt bei $ 0.070537, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich LITH im letzten Stunde um +0.58%, in den letzten 24 Stunden um +13.06% und in den vergangenen 7 Tagen um +5.37% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Lithium Finance (LITH) Marktinformationen

$ 69.08K
$ 69.08K$ 69.08K

--
----

$ 76.10K
$ 76.10K$ 76.10K

9.08B
9.08B 9.08B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Lithium Finance beträgt $ 69.08K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von LITH liegt bei 9.08B, das Gesamtangebot bei 10000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 76.10K.

Lithium Finance (LITH)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Lithium Finance zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Lithium Finance zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Lithium Finance zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Lithium Finance zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+13.06%
30 Tage$ 0+29.37%
60 Tage$ 0-10.11%
90 Tage$ 0--

Was ist Lithium Finance (LITH)

Lithium Finance is the first decentralized data oracle solution that uses collective intelligence to regularly price illiquid assets that are currently difficult to value.

Lithium combines pricing oracles together with economic incentives to ensure honest information is rewarded and malicious information is punished. The result is accurate, frequent pricing information of virtually all hard to value assets: pre-IPO stocks, private equity, and other illiquid assets. Our native token LITH will be used as a reward mechanism for data queries and answers, it can also be used for staking to signify confidence on the correctness of answers and earn additional rewards.

Making use of algorithms based on years of academic research by Harvard University and other leading institutions, Lithium will be the final piece of the puzzle needed to close the gaps between Trad-Fi and DeFi. By pricing the unpriced with crowdsourcing, it will provide highly accurate asset valuation information to DeFi protocols, traders and investment bankers that benefit the entire financial market.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Lithium Finance (LITH) Ressource

Whitepaper
Offizielle Website

Lithium Finance-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Lithium Finance (LITH) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Lithium Finance-(LITH)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Lithium Finance zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Lithium Finance-Preisprognose an!

LITH zu lokalen Währungen

Lithium Finance (LITH) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Lithium Finance (LITH) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von LITH Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Lithium Finance (LITH)

Wie viel ist Lithium Finance (LITH) heute wert?
Der Echtzeitpreis von LITH in USD beträgt 0 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle LITH-zu-USD-Preis?
Der aktuelle LITH-zu-USD-Preis beträgt $ 0. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Lithium Finance?
Die Marktkapitalisierung von LITH beträgt $ 69.08K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von LITH?
Das Umlaufangebot von LITH beträgt 9.08B USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von LITH?
LITH erreichte einen Allzeithochpreis von 0.070537 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von LITH?
LITH verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von LITH?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für LITH beträgt -- USD.
Wird LITH dieses Jahr noch steigen?
LITH könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die LITH-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 21:01:40 (UTC+8)

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

