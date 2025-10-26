LITERALLY NOTHING (NOTHING) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) +0.23% Preisänderung (7T) +2.26% Preisänderung (7T) +2.26%

Der Echtzeitpreis von LITERALLY NOTHING (NOTHING) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde NOTHING zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von NOTHING liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich NOTHING im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um +0.23% und in den vergangenen 7 Tagen um +2.26% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

LITERALLY NOTHING (NOTHING) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 8.06K$ 8.06K $ 8.06K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 8.06K$ 8.06K $ 8.06K Umlaufangebot 999.05M 999.05M 999.05M Gesamtangebot 999,045,696.417999 999,045,696.417999 999,045,696.417999

Die aktuelle Marktkapitalisierung von LITERALLY NOTHING beträgt $ 8.06K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von NOTHING liegt bei 999.05M, das Gesamtangebot bei 999045696.417999. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 8.06K.