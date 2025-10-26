LiquiHub (LIQUI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.236031$ 0.236031 $ 0.236031 Niedrigster Preis $ 0.00856599$ 0.00856599 $ 0.00856599 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) +0.20% Preisänderung (7T) +0.20%

Der Echtzeitpreis von LiquiHub (LIQUI) beträgt $0.00905129. In den letzten 24 Stunden wurde LIQUI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von LIQUI liegt bei $ 0.236031, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00856599.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich LIQUI im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um +0.20% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

LiquiHub (LIQUI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 8.18K$ 8.18K $ 8.18K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 9.05K$ 9.05K $ 9.05K Umlaufangebot 903.50K 903.50K 903.50K Gesamtangebot 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von LiquiHub beträgt $ 8.18K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von LIQUI liegt bei 903.50K, das Gesamtangebot bei 1000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 9.05K.