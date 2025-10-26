Liquid Staked SOL (LSSOL) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 194.56 $ 194.56 $ 194.56 24H Tief $ 199.15 $ 199.15 $ 199.15 24H Hoch 24H Tief $ 194.56$ 194.56 $ 194.56 24H Hoch $ 199.15$ 199.15 $ 199.15 Allzeithoch $ 384.79$ 384.79 $ 384.79 Niedrigster Preis $ 176.2$ 176.2 $ 176.2 Preisänderung (1H) -0.33% Preisänderung (1T) +1.54% Preisänderung (7T) +3.99% Preisänderung (7T) +3.99%

Der Echtzeitpreis von Liquid Staked SOL (LSSOL) beträgt $198.03. In den letzten 24 Stunden wurde LSSOL zwischen einem Tiefstpreis von $ 194.56 und einem Höchstpreis von $ 199.15 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von LSSOL liegt bei $ 384.79, der bisherige Tiefstpreis bei $ 176.2.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich LSSOL im letzten Stunde um -0.33%, in den letzten 24 Stunden um +1.54% und in den vergangenen 7 Tagen um +3.99% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Liquid Staked SOL (LSSOL) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 2.28M$ 2.28M $ 2.28M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 2.28M$ 2.28M $ 2.28M Umlaufangebot 11.53K 11.53K 11.53K Gesamtangebot 11,529.829236763 11,529.829236763 11,529.829236763

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Liquid Staked SOL beträgt $ 2.28M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von LSSOL liegt bei 11.53K, das Gesamtangebot bei 11529.829236763. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 2.28M.