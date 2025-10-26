Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 40.67 24H Hoch $ 46.65 Allzeithoch $ 58.94 Niedrigster Preis $ 28.4 Preisänderung (1H) +1.00% Preisänderung (1T) +14.49% Preisänderung (7T) +28.63%

Der Echtzeitpreis von Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) beträgt $46.57. In den letzten 24 Stunden wurde LIQUIDHYPE zwischen einem Tiefstpreis von $ 40.67 und einem Höchstpreis von $ 46.65 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von LIQUIDHYPE liegt bei $ 58.94, der bisherige Tiefstpreis bei $ 28.4.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich LIQUIDHYPE im letzten Stunde um +1.00%, in den letzten 24 Stunden um +14.49% und in den vergangenen 7 Tagen um +28.63% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 47.68M Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 47.68M Umlaufangebot 1.02M Gesamtangebot 1,022,697.093511262

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Liquid HYPE Yield beträgt $ 47.68M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von LIQUIDHYPE liegt bei 1.02M, das Gesamtangebot bei 1022697.093511262. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 47.68M.