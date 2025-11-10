Liquid AI (LIQAI) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu Liquid AI (LIQAI), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-10 02:35:51 (UTC+8)
USD

Liquid AI (LIQAI) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für Liquid AI (LIQAI), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 13.98K
Gesamtangebot:
$ 100.00M
Umlaufangebot:
$ 84.12M
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 16.61K
Allzeithoch:
$ 0.04366742
Allzeittief:
$ 0.00015302
Aktueller Preis:
$ 0.00016614
Liquid AI (LIQAI)-Informationen

Liquid AI is a self-custodial trading automation platform that enables users to create, backtest, and deploy algorithmic trading strategies directly from their browser. It supports multi-chain execution across Ethereum and Layer 2 networks and includes tools for strategy management, performance tracking, portfolio analytics, and automated execution. Designed for both individual traders and token teams, Liquid AI allows users to automate trading while maintaining full ownership and control of their assets.

Offizielle Website:
https://liquidai.xyz/

Liquid AI (LIQAI) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von Liquid AI (LIQAI) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von LIQAI-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele LIQAI-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von LIQAI verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des LIQAI -Tokens!

LIQAI Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich LIQAI entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose LIQAI kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.

Kaufen Sie Krypto mit nur 1 USDT : Ihr einfachster Weg zu Krypto!

