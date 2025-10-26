Liquid AI (LIQAI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.04366742$ 0.04366742 $ 0.04366742 Niedrigster Preis $ 0.00015401$ 0.00015401 $ 0.00015401 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) +0.11% Preisänderung (7T) +0.11%

Der Echtzeitpreis von Liquid AI (LIQAI) beträgt $0.00019676. In den letzten 24 Stunden wurde LIQAI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von LIQAI liegt bei $ 0.04366742, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00015401.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich LIQAI im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um +0.11% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Liquid AI (LIQAI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 16.55K$ 16.55K $ 16.55K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 19.68K$ 19.68K $ 19.68K Umlaufangebot 84.12M 84.12M 84.12M Gesamtangebot 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Liquid AI beträgt $ 16.55K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von LIQAI liegt bei 84.12M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 19.68K.