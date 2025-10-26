Light Speed Cat (LSCAT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00171341$ 0.00171341 $ 0.00171341 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.17% Preisänderung (1T) +1.79% Preisänderung (7T) +2.37% Preisänderung (7T) +2.37%

Der Echtzeitpreis von Light Speed Cat (LSCAT) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde LSCAT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von LSCAT liegt bei $ 0.00171341, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich LSCAT im letzten Stunde um +0.17%, in den letzten 24 Stunden um +1.79% und in den vergangenen 7 Tagen um +2.37% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Light Speed Cat (LSCAT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 38.43K$ 38.43K $ 38.43K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 38.43K$ 38.43K $ 38.43K Umlaufangebot 79.15M 79.15M 79.15M Gesamtangebot 79,153,609.56630428 79,153,609.56630428 79,153,609.56630428

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Light Speed Cat beträgt $ 38.43K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von LSCAT liegt bei 79.15M, das Gesamtangebot bei 79153609.56630428. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 38.43K.