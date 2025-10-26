Der Echtzeitpreis von Light Speed Cat beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum LSCAT-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den LSCAT-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Light Speed Cat beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum LSCAT-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den LSCAT-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über LSCAT

LSCAT-Preisinformationen

LSCAT-Whitepaper

Offizielle LSCAT-Website

LSCAT-Tokenökonomie

LSCAT-Preisprognose

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

Light Speed Cat Logo

Light Speed Cat Preis (LSCAT)

Nicht aufgelistet

1 LSCAT zu USD Echtzeitpreis:

$0.00048551
$0.00048551$0.00048551
+1.70%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
Light Speed Cat (LSCAT) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 21:01:26 (UTC+8)

Light Speed Cat (LSCAT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
$ 0$ 0
24H Tief
$ 0
$ 0$ 0
24H Hoch

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00171341
$ 0.00171341$ 0.00171341

$ 0
$ 0$ 0

+0.17%

+1.79%

+2.37%

+2.37%

Der Echtzeitpreis von Light Speed Cat (LSCAT) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde LSCAT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von LSCAT liegt bei $ 0.00171341, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich LSCAT im letzten Stunde um +0.17%, in den letzten 24 Stunden um +1.79% und in den vergangenen 7 Tagen um +2.37% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Light Speed Cat (LSCAT) Marktinformationen

$ 38.43K
$ 38.43K$ 38.43K

--
----

$ 38.43K
$ 38.43K$ 38.43K

79.15M
79.15M 79.15M

79,153,609.56630428
79,153,609.56630428 79,153,609.56630428

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Light Speed Cat beträgt $ 38.43K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von LSCAT liegt bei 79.15M, das Gesamtangebot bei 79153609.56630428. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 38.43K.

Light Speed Cat (LSCAT)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Light Speed Cat zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Light Speed Cat zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Light Speed Cat zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Light Speed Cat zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+1.79%
30 Tage$ 0+2.50%
60 Tage$ 0-58.76%
90 Tage$ 0--

Was ist Light Speed Cat (LSCAT)

Store of Value: LSCAT serves as a robust store of value, offering users a secure and decentralized alternative for preserving and growing their wealth. Built on a blockchain framework, the token leverages the power of cryptography to ensure the integrity and immutability of transactions, providing users with confidence in the stability of their assets.

Gaming Integration: LSCAT goes beyond conventional tokens by integrating seamlessly with gaming ecosystems. As a gaming utility token, it acts as the primary currency within supported gaming platforms, unlocking a new dimension of in-game transactions, rewards, and economic systems. Gamers can trade, purchase virtual assets, and participate in exclusive events using LSCAT, creating a dynamic and immersive gaming environment.

Limited Supply: With a carefully curated limited supply, LSCAT ensures scarcity, contributing to its appeal as a store of value. The controlled tokenomics promote a deflationary model, incentivizing early adopters and long-term holders to benefit from potential appreciation in value over time.

The mission of LSCat Token is to redefine the intersection of finance and gaming, offering a versatile token that caters to both worlds. By providing a secure store of value and enhancing the gaming experience through integration, LSCAT aims to establish itself as a pioneering force in the blockchain industry.

Let’s Foking LSCat It! Meoow!

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Light Speed Cat (LSCAT) Ressource

Whitepaper
Offizielle Website

Light Speed Cat-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Light Speed Cat (LSCAT) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Light Speed Cat-(LSCAT)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Light Speed Cat zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Light Speed Cat-Preisprognose an!

LSCAT zu lokalen Währungen

Light Speed Cat (LSCAT) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Light Speed Cat (LSCAT) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von LSCAT Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Light Speed Cat (LSCAT)

Wie viel ist Light Speed Cat (LSCAT) heute wert?
Der Echtzeitpreis von LSCAT in USD beträgt 0 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle LSCAT-zu-USD-Preis?
Der aktuelle LSCAT-zu-USD-Preis beträgt $ 0. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Light Speed Cat?
Die Marktkapitalisierung von LSCAT beträgt $ 38.43K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von LSCAT?
Das Umlaufangebot von LSCAT beträgt 79.15M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von LSCAT?
LSCAT erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00171341 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von LSCAT?
LSCAT verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von LSCAT?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für LSCAT beträgt -- USD.
Wird LSCAT dieses Jahr noch steigen?
LSCAT könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die LSCAT-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 21:01:26 (UTC+8)

Light Speed Cat (LSCAT) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$113,585.28
$113,585.28$113,585.28

+1.97%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$4,076.34
$4,076.34$4,076.34

+3.65%

Ping Logo

Ping

PING

$0.04768
$0.04768$0.04768

-30.49%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.3169
$6.3169$6.3169

-13.95%

Solana Logo

Solana

SOL

$198.01
$198.01$198.01

+3.18%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$4,076.34
$4,076.34$4,076.34

+3.65%

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$113,585.28
$113,585.28$113,585.28

+1.97%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6429
$2.6429$2.6429

+1.72%

Solana Logo

Solana

SOL

$198.01
$198.01$198.01

+3.18%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.20244
$0.20244$0.20244

+3.16%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Common Protocol Logo

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.1841
$0.1841$0.1841

+206.83%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000086
$0.000000000000086$0.000000000000086

-34.84%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.052792
$0.052792$0.052792

-84.91%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.1841
$0.1841$0.1841

+206.83%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.13605
$0.13605$0.13605

+66.52%

PIVX Logo

PIVX

PIVX

$0.2764
$0.2764$0.2764

+63.74%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.115079
$0.115079$0.115079

+45.75%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000148
$0.0000000000000000000148$0.0000000000000000000148

+34.54%