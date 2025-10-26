LIFI (LIFI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00860711 $ 0.00860711 $ 0.00860711 24H Tief $ 0.008696 $ 0.008696 $ 0.008696 24H Hoch 24H Tief $ 0.00860711$ 0.00860711 $ 0.00860711 24H Hoch $ 0.008696$ 0.008696 $ 0.008696 Allzeithoch $ 0.03303058$ 0.03303058 $ 0.03303058 Niedrigster Preis $ 0.00860711$ 0.00860711 $ 0.00860711 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -0.29% Preisänderung (7T) -8.91% Preisänderung (7T) -8.91%

Der Echtzeitpreis von LIFI (LIFI) beträgt $0.00864007. In den letzten 24 Stunden wurde LIFI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00860711 und einem Höchstpreis von $ 0.008696 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von LIFI liegt bei $ 0.03303058, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00860711.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich LIFI im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -0.29% und in den vergangenen 7 Tagen um -8.91% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

LIFI (LIFI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 64.80K$ 64.80K $ 64.80K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 64.80K$ 64.80K $ 64.80K Umlaufangebot 7.50M 7.50M 7.50M Gesamtangebot 7,500,000.0 7,500,000.0 7,500,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von LIFI beträgt $ 64.80K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von LIFI liegt bei 7.50M, das Gesamtangebot bei 7500000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 64.80K.