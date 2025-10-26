Libra Incentix (LIXX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00473475$ 0.00473475 $ 0.00473475 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +2.03% Preisänderung (1T) +3.14% Preisänderung (7T) -7.54% Preisänderung (7T) -7.54%

Der Echtzeitpreis von Libra Incentix (LIXX) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde LIXX zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von LIXX liegt bei $ 0.00473475, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich LIXX im letzten Stunde um +2.03%, in den letzten 24 Stunden um +3.14% und in den vergangenen 7 Tagen um -7.54% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Libra Incentix (LIXX) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 2.71M$ 2.71M $ 2.71M Umlaufangebot 6.70B 6.70B 6.70B Gesamtangebot 15,000,000,000.0 15,000,000,000.0 15,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Libra Incentix beträgt $ 1.21M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von LIXX liegt bei 6.70B, das Gesamtangebot bei 15000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 2.71M.