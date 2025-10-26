LEOONO by Virtuals (LEO) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00504633$ 0.00504633 $ 0.00504633 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +4.46% Preisänderung (1T) +41.27% Preisänderung (7T) +119.56% Preisänderung (7T) +119.56%

Der Echtzeitpreis von LEOONO by Virtuals (LEO) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde LEO zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von LEO liegt bei $ 0.00504633, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich LEO im letzten Stunde um +4.46%, in den letzten 24 Stunden um +41.27% und in den vergangenen 7 Tagen um +119.56% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

LEOONO by Virtuals (LEO) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 546.97K$ 546.97K $ 546.97K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 546.97K$ 546.97K $ 546.97K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von LEOONO by Virtuals beträgt $ 546.97K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von LEO liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 546.97K.