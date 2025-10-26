Lenny (LENNY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 24H Tief $ 0 24H Hoch Allzeithoch $ 0.00220577 Niedrigster Preis $ 0 Preisänderung (1H) -3.69% Preisänderung (1T) -4.91% Preisänderung (7T) -28.69%

Der Echtzeitpreis von Lenny (LENNY) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde LENNY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von LENNY liegt bei $ 0.00220577, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich LENNY im letzten Stunde um -3.69%, in den letzten 24 Stunden um -4.91% und in den vergangenen 7 Tagen um -28.69% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Lenny (LENNY) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 571.49K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 571.49K Umlaufangebot 961.54M Gesamtangebot 961,542,699.53865

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Lenny beträgt $ 571.49K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von LENNY liegt bei 961.54M, das Gesamtangebot bei 961542699.53865. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 571.49K.