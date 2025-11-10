Legend of Arcadia (ARCA) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu Legend of Arcadia (ARCA), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-10 00:04:32 (UTC+8)
Legend of Arcadia (ARCA) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für Legend of Arcadia (ARCA), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 3.14M
Gesamtangebot:
$ 1.00B
Umlaufangebot:
$ 300.79M
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 10.43M
Allzeithoch:
$ 0.089965
Allzeittief:
$ 0.01015702
Aktueller Preis:
$ 0.01044158
Legend of Arcadia (ARCA)-Informationen

Legend of Arcadia (LOA) is a card-based RPG game built on a vast story universe inspired by Kingdom Hearts. LOA is built with the latest technology for the modern gamer, powered by blockchain. Players can enjoy the game for free, on the go on a mobile device, and socialize in real time with gamers from across the globe through immersive pvp game modes and trading highly composable NFTs.

The world of Arcadia revolves around a fictional continent inhabited by small, toy-like humanoid creatures called Toy Heroes. The objective of the game is to collect and cultivate various types of Toy Heroes (totaling 8 classes and 6 factions) and earn rewards through gameplay.

Offizielle Website:
https://legendofarcadia.io/
Whitepaper:
https://whitepaper.legendofarcadia.io/legend-of-arcadia

Legend of Arcadia (ARCA) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von Legend of Arcadia (ARCA) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von ARCA-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele ARCA-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von ARCA verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des ARCA -Tokens!

ARCA Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich ARCA entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose ARCA kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.

