Legend of Arcadia (ARCA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.01164458 $ 0.01164458 $ 0.01164458 24H Tief $ 0.0118119 $ 0.0118119 $ 0.0118119 24H Hoch 24H Tief $ 0.01164458$ 0.01164458 $ 0.01164458 24H Hoch $ 0.0118119$ 0.0118119 $ 0.0118119 Allzeithoch $ 0.089965$ 0.089965 $ 0.089965 Niedrigster Preis $ 0.0104858$ 0.0104858 $ 0.0104858 Preisänderung (1H) +0.20% Preisänderung (1T) +0.10% Preisänderung (7T) -2.01% Preisänderung (7T) -2.01%

Der Echtzeitpreis von Legend of Arcadia (ARCA) beträgt $0.01175232. In den letzten 24 Stunden wurde ARCA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.01164458 und einem Höchstpreis von $ 0.0118119 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ARCA liegt bei $ 0.089965, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.0104858.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ARCA im letzten Stunde um +0.20%, in den letzten 24 Stunden um +0.10% und in den vergangenen 7 Tagen um -2.01% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Legend of Arcadia (ARCA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 3.25M$ 3.25M $ 3.25M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 11.72M$ 11.72M $ 11.72M Umlaufangebot 277.33M 277.33M 277.33M Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Legend of Arcadia beträgt $ 3.25M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ARCA liegt bei 277.33M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 11.72M.