Der Echtzeitpreis von Legend of Arcadia beträgt heute 0.01175232 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ARCA-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ARCA-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Legend of Arcadia beträgt heute 0.01175232 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ARCA-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ARCA-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über ARCA

ARCA-Preisinformationen

ARCA-Whitepaper

Offizielle ARCA-Website

ARCA-Tokenökonomie

ARCA-Preisprognose

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

Legend of Arcadia Logo

Legend of Arcadia Preis (ARCA)

Nicht aufgelistet

1 ARCA zu USD Echtzeitpreis:

$0.01175232
$0.01175232$0.01175232
0.00%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
Legend of Arcadia (ARCA) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:02:30 (UTC+8)

Legend of Arcadia (ARCA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.01164458
$ 0.01164458$ 0.01164458
24H Tief
$ 0.0118119
$ 0.0118119$ 0.0118119
24H Hoch

$ 0.01164458
$ 0.01164458$ 0.01164458

$ 0.0118119
$ 0.0118119$ 0.0118119

$ 0.089965
$ 0.089965$ 0.089965

$ 0.0104858
$ 0.0104858$ 0.0104858

+0.20%

+0.10%

-2.01%

-2.01%

Der Echtzeitpreis von Legend of Arcadia (ARCA) beträgt $0.01175232. In den letzten 24 Stunden wurde ARCA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.01164458 und einem Höchstpreis von $ 0.0118119 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ARCA liegt bei $ 0.089965, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.0104858.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ARCA im letzten Stunde um +0.20%, in den letzten 24 Stunden um +0.10% und in den vergangenen 7 Tagen um -2.01% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Legend of Arcadia (ARCA) Marktinformationen

$ 3.25M
$ 3.25M$ 3.25M

--
----

$ 11.72M
$ 11.72M$ 11.72M

277.33M
277.33M 277.33M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Legend of Arcadia beträgt $ 3.25M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ARCA liegt bei 277.33M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 11.72M.

Legend of Arcadia (ARCA)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Legend of Arcadia zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Legend of Arcadia zu USD bei $ -0.0008861402.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Legend of Arcadia zu USD bei $ -0.0006162340.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Legend of Arcadia zu USD bei $ -0.003637419169845122.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+0.10%
30 Tage$ -0.0008861402-7.54%
60 Tage$ -0.0006162340-5.24%
90 Tage$ -0.003637419169845122-23.63%

Was ist Legend of Arcadia (ARCA)

Legend of Arcadia (LOA) is a card-based RPG game built on a vast story universe inspired by Kingdom Hearts. LOA is built with the latest technology for the modern gamer, powered by blockchain. Players can enjoy the game for free, on the go on a mobile device, and socialize in real time with gamers from across the globe through immersive pvp game modes and trading highly composable NFTs.

The world of Arcadia revolves around a fictional continent inhabited by small, toy-like humanoid creatures called Toy Heroes. The objective of the game is to collect and cultivate various types of Toy Heroes (totaling 8 classes and 6 factions) and earn rewards through gameplay.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Legend of Arcadia (ARCA) Ressource

Whitepaper
Offizielle Website

Legend of Arcadia-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Legend of Arcadia (ARCA) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Legend of Arcadia-(ARCA)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Legend of Arcadia zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Legend of Arcadia-Preisprognose an!

ARCA zu lokalen Währungen

Legend of Arcadia (ARCA) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Legend of Arcadia (ARCA) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von ARCA Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Legend of Arcadia (ARCA)

Wie viel ist Legend of Arcadia (ARCA) heute wert?
Der Echtzeitpreis von ARCA in USD beträgt 0.01175232 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle ARCA-zu-USD-Preis?
Der aktuelle ARCA-zu-USD-Preis beträgt $ 0.01175232. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Legend of Arcadia?
Die Marktkapitalisierung von ARCA beträgt $ 3.25M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von ARCA?
Das Umlaufangebot von ARCA beträgt 277.33M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von ARCA?
ARCA erreichte einen Allzeithochpreis von 0.089965 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von ARCA?
ARCA verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.0104858 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von ARCA?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für ARCA beträgt -- USD.
Wird ARCA dieses Jahr noch steigen?
ARCA könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die ARCA-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:02:30 (UTC+8)

Legend of Arcadia (ARCA) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$112,500.02
$112,500.02$112,500.02

+1.00%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,983.22
$3,983.22$3,983.22

+1.28%

Ping Logo

Ping

PING

$0.05500
$0.05500$0.05500

-19.82%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.3880
$6.3880$6.3880

-12.98%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.97
$194.97$194.97

+1.60%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,983.22
$3,983.22$3,983.22

+1.28%

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$112,500.02
$112,500.02$112,500.02

+1.00%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6316
$2.6316$2.6316

+1.28%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.97
$194.97$194.97

+1.60%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.19914
$0.19914$0.19914

+1.48%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$1.3701
$1.3701$1.3701

+2,183.50%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000091
$0.000000000000091$0.000000000000091

-31.06%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.050977
$0.050977$0.050977

-85.43%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.2023
$0.2023$0.2023

-81.31%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$1.3701
$1.3701$1.3701

+2,183.50%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000297
$0.0000000000000000000297$0.0000000000000000000297

+170.00%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.15412
$0.15412$0.15412

+88.64%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.110991
$0.110991$0.110991

+40.57%

Flux AI Logo

Flux AI

FLUXAI

$0.0002119
$0.0002119$0.0002119

+25.45%