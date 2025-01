Was ist Legacy ICHI (ICHI)

ICHI is a Decentralized Autonomous Organization (DAO) that gives crypto projects the tools they need to participate in DeFi more efficiently. ICHI creates products that allow a project to develop its own stable asset (backed by its community’s token), and its own liquidity programs that turn Total Value Locked into Protocol Owned Liquidity.

Legacy ICHI (ICHI) Ressource Offizielle Website