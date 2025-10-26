League of Kingdoms (LOKA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.112701 $ 0.112701 $ 0.112701 24H Tief $ 0.1169 $ 0.1169 $ 0.1169 24H Hoch 24H Tief $ 0.112701$ 0.112701 $ 0.112701 24H Hoch $ 0.1169$ 0.1169 $ 0.1169 Allzeithoch $ 5.37$ 5.37 $ 5.37 Niedrigster Preis $ 0.04425999$ 0.04425999 $ 0.04425999 Preisänderung (1H) -0.52% Preisänderung (1T) -1.91% Preisänderung (7T) -14.92% Preisänderung (7T) -14.92%

Der Echtzeitpreis von League of Kingdoms (LOKA) beträgt $0.1128. In den letzten 24 Stunden wurde LOKA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.112701 und einem Höchstpreis von $ 0.1169 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von LOKA liegt bei $ 5.37, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.04425999.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich LOKA im letzten Stunde um -0.52%, in den letzten 24 Stunden um -1.91% und in den vergangenen 7 Tagen um -14.92% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

League of Kingdoms (LOKA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 5.14M$ 5.14M $ 5.14M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 56.40M$ 56.40M $ 56.40M Umlaufangebot 45.55M 45.55M 45.55M Gesamtangebot 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von League of Kingdoms beträgt $ 5.14M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von LOKA liegt bei 45.55M, das Gesamtangebot bei 500000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 56.40M.