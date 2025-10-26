Der Echtzeitpreis von League of Kingdoms beträgt heute 0.1128 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum LOKA-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den LOKA-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von League of Kingdoms beträgt heute 0.1128 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum LOKA-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den LOKA-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

League of Kingdoms Preis (LOKA)

$0.1128
-1.90%1D
League of Kingdoms (LOKA) Echtzeit-Preis-Diagramm
League of Kingdoms (LOKA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.112701
24H Tief
$ 0.1169
24H Hoch

$ 0.112701
$ 0.1169
$ 5.37
$ 0.04425999
-0.52%

-1.91%

-14.92%

-14.92%

Der Echtzeitpreis von League of Kingdoms (LOKA) beträgt $0.1128. In den letzten 24 Stunden wurde LOKA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.112701 und einem Höchstpreis von $ 0.1169 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von LOKA liegt bei $ 5.37, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.04425999.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich LOKA im letzten Stunde um -0.52%, in den letzten 24 Stunden um -1.91% und in den vergangenen 7 Tagen um -14.92% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

League of Kingdoms (LOKA) Marktinformationen

$ 5.14M
--
$ 56.40M
45.55M
500,000,000.0
Die aktuelle Marktkapitalisierung von League of Kingdoms beträgt $ 5.14M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von LOKA liegt bei 45.55M, das Gesamtangebot bei 500000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 56.40M.

League of Kingdoms (LOKA)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von League of Kingdoms zu USD bei $ -0.0022.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von League of Kingdoms zu USD bei $ -0.0305530192.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von League of Kingdoms zu USD bei $ -0.0387741652.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von League of Kingdoms zu USD bei $ -0.00883531557115843.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.0022-1.91%
30 Tage$ -0.0305530192-27.08%
60 Tage$ -0.0387741652-34.37%
90 Tage$ -0.00883531557115843-7.26%

Was ist League of Kingdoms (LOKA)

League of Kingdoms is one of the world's first blockchain MMO strategy games. Gamers build kingdoms, farm resources, fight monsters (PvE), and compete with enemy kingdoms (PvP) or alliances (MMO) where all the land plots are non-fungible tokens (NFT) along with tokenizable resources, skins, and many other game assets. Currently, the free-to-play strategy game is available on mobile (Android, iOS), as well as on the PC.

The project team aims to build a game universe where gamers can have fun together while capitalizing on their digital assets, skills, and play-time. The project offers entertaining game content that appeals to not just crypto enthusiasts but also mainstream gamers.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

League of Kingdoms (LOKA) Ressource

Offizielle Website

League of Kingdoms-Preisprognose (USD)

Wie viel wird League of Kingdoms (LOKA) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre League of Kingdoms-(LOKA)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für League of Kingdoms zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die League of Kingdoms-Preisprognose an!

LOKA zu lokalen Währungen

League of Kingdoms (LOKA) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von League of Kingdoms (LOKA) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von LOKA Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu League of Kingdoms (LOKA)

Wie viel ist League of Kingdoms (LOKA) heute wert?
Der Echtzeitpreis von LOKA in USD beträgt 0.1128 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle LOKA-zu-USD-Preis?
Der aktuelle LOKA-zu-USD-Preis beträgt $ 0.1128. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von League of Kingdoms?
Die Marktkapitalisierung von LOKA beträgt $ 5.14M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von LOKA?
Das Umlaufangebot von LOKA beträgt 45.55M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von LOKA?
LOKA erreichte einen Allzeithochpreis von 5.37 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von LOKA?
LOKA verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.04425999 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von LOKA?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für LOKA beträgt -- USD.
Wird LOKA dieses Jahr noch steigen?
LOKA könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die LOKA-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

