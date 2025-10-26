Lazer Eyez (LZR) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00284929$ 0.00284929 $ 0.00284929 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.07% Preisänderung (1T) +1.35% Preisänderung (7T) +3.82% Preisänderung (7T) +3.82%

Der Echtzeitpreis von Lazer Eyez (LZR) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde LZR zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von LZR liegt bei $ 0.00284929, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich LZR im letzten Stunde um +0.07%, in den letzten 24 Stunden um +1.35% und in den vergangenen 7 Tagen um +3.82% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Lazer Eyez (LZR) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 16.17K$ 16.17K $ 16.17K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 16.17K$ 16.17K $ 16.17K Umlaufangebot 999.41M 999.41M 999.41M Gesamtangebot 999,407,254.616407 999,407,254.616407 999,407,254.616407

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Lazer Eyez beträgt $ 16.17K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von LZR liegt bei 999.41M, das Gesamtangebot bei 999407254.616407. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 16.17K.