Der Echtzeitpreis von Law Service Token beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum LST-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den LST-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Law Service Token Preis (LST)

1 LST zu USD Echtzeitpreis:

$0.000125
$0.000125$0.000125
0.00%1D
Law Service Token (LST) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 21:01:05 (UTC+8)

Law Service Token (LST) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
$ 0$ 0
24H Tief
$ 0
$ 0$ 0
24H Hoch

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.154729
$ 0.154729$ 0.154729

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Der Echtzeitpreis von Law Service Token (LST) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde LST zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von LST liegt bei $ 0.154729, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich LST im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um 0.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Law Service Token (LST) Marktinformationen

$ 25.00K
$ 25.00K$ 25.00K

--
----

$ 125.00K
$ 125.00K$ 125.00K

200.00M
200.00M 200.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Law Service Token beträgt $ 25.00K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von LST liegt bei 200.00M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 125.00K.

Law Service Token (LST)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Law Service Token zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Law Service Token zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Law Service Token zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Law Service Token zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0--
30 Tage$ 00.00%
60 Tage$ 0-22.83%
90 Tage$ 0--

Was ist Law Service Token (LST)

Law Service Token (LST) is a utility token built on the Ethereum blockchain that powers a decentralized legal services platform. The platform enables users to submit legal requests directly on-chain using smart contracts, removing the need for intermediaries such as legal brokers or agencies. Verified legal professionals can respond to these requests through a reverse auction system, offering competitive pricing and transparent service terms.

All interactions—requests, responses, agreements, and payments—are immutably recorded on the blockchain, ensuring accountability and data integrity. The system also includes a staking mechanism that rewards users for long-term participation, reinforcing ecosystem stability. In September 2025, the platform will launch a pilot program with licensed law firms handling real legal cases, followed by the official release of a mobile application in February 2026.

By combining blockchain transparency, automated contracting, and global lawyer access, LST aims to create a fully Web3-native legal infrastructure.

Law Service Token (LST) Ressource

Law Service Token-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Law Service Token (LST) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Law Service Token-(LST)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Law Service Token zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Law Service Token-Preisprognose an!

LST zu lokalen Währungen

Law Service Token (LST) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Law Service Token (LST) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von LST Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Law Service Token (LST)

Wie viel ist Law Service Token (LST) heute wert?
Der Echtzeitpreis von LST in USD beträgt 0 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle LST-zu-USD-Preis?
Der aktuelle LST-zu-USD-Preis beträgt $ 0. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Law Service Token?
Die Marktkapitalisierung von LST beträgt $ 25.00K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von LST?
Das Umlaufangebot von LST beträgt 200.00M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von LST?
LST erreichte einen Allzeithochpreis von 0.154729 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von LST?
LST verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von LST?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für LST beträgt -- USD.
Wird LST dieses Jahr noch steigen?
LST könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die LST-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 21:01:05 (UTC+8)

Law Service Token (LST) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

