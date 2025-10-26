Laura AI (LAURA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.02523582$ 0.02523582 $ 0.02523582 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) -15.39% Preisänderung (7T) -15.39%

Der Echtzeitpreis von Laura AI (LAURA) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde LAURA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von LAURA liegt bei $ 0.02523582, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich LAURA im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um -15.39% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Laura AI (LAURA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 6.11K$ 6.11K $ 6.11K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 6.11K$ 6.11K $ 6.11K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Laura AI beträgt $ 6.11K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von LAURA liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 6.11K.